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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقوبتها حبس وغرامة.. النواب يصدق على قانون عقوبة حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

قانون عقوبة حيازة
قانون عقوبة حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التصديق على قانون عقوبة حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة من قبل مجلس النواب، والتي تصل للحبس والغرامة، قائلا: إن هذا التشخيص تم الوقوف أمامه منذ أربعة سنوات، كان بدايتها فى جنوب سيناء بخصوص الكلاب الضالة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه حدث من مجلس النواب فى فترة التشريع الأول، ثم فى فترة التشريع الثاني تم إيجاد الحلول التي من خلالها يتم وضع تشريعات، إلا أن تم الإنتهاء من وضع شكل منظم للعملية تستطيع الدولة مواجهته ويتم تقسيمه لثلاث، الأول: ينظم مسألة الحيوانات الخطرة مثل الأسود الزواحف، وكلها محظورة إلا بإستثناءات معينة مثل المراكز البحثية أو الشرطة أو غيرها، أنما الأفراد فلا.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الكلاب لها شقين، الكلاب الضالة، والتي تعد أزمة متزايدة بشكل كبير جدا، خاصة بعد ثورة يناير نتيجة البناء العشوائي، والسلطة المختصة بهم هي سلطة الطب البيطري، وتتعامل معها وفقا للمعايير العلمية والمواثيق التي وقعت عليها مصر، والتعامل معهم بطريقة صحيحة.

 

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