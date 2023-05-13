الأمن الغذائى: زيادة المساحة المزروعة من القمح لـ350 ألف فدان العام المقبل

قال اللواء هشام الحصرى مقرر لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى زيادة المساحة المزروعة من القمح الآن هى الدولة بالتعاون مع المزارع.



وأضاف هشام الحصرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن اليوم مع زيادة السعر وارتفاعه لـ 1500 جنيه يكاد يكون السعر العالمى أو القريب منه، موضحا أنه خلال العام القادم المساحة ستصل من 300 ألف إلى 350 ألف فدان بتوفير أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية مع توفير السماد بشكل مدعم للمزارع.



وتابع هشام الحصرى، أن الرئيس السيسى وضع خطة استباقية لزراعة القمح قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وكل ذلك سيصب فى مصلحة الوطن.