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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على أهمية قانون حيازة الحيوانات

حيازة الحيوانات
حيازة الحيوانات

قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة؛ إن لغة الأرقام تؤكد وجود أكثر من 30 مليون كلب ضال في مستوى جمهوريه مصر العربية؛ بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتوفير أمصال مضادة لعقر الكلاب بما يزيد عن 400 ألف مصل بتكلفة تتجاوز 30 مليار جنيه كل سنه وهذا بخلاف ما يترتب على وجود الكلاب الضالة بالإضافة إلى ترويع المواطنين.

 

ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية ببرنامج صباح الورد؛ أن هناك بعض الأسواق العشوائية والتي أقرتها الدولة من خلال هذا القانون بعد تصديق الرئيس الجمهورية بأن هناك مهلة سنة كاملة للمواطنين للقيام بآلية الترخيص وذلك بضوابط وضعتها الدولة منها تركيب كمامة للحيوان مع وجود قلادة؛ بالإضافة إلى أن القانون راعى سن الشخص الذي يقود الحيوان بحيث لا يقل عمره عن 18 سنة.

 

وتابع أن القانون وضع إجراءات صارمة تنظم عملية حيازة الحيوانات مما جعل بعض الجهات تضع ضوابط تنظيمية مثل هيئة الطب البيطري والتي قامت بعمل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات الخاصة بهذا الشأن؛ مشيرا إلى أن العقوبات في هذا القانون من ست شهور إلى 25 سنة والغرامات من 10,000 جنيه حتى 4 ملايين جنيه.

 

ونوه إلى أن القانون يراعي مصلحة الحيوان من خلال عمل سجل طبي لمقتني الحيوان؛ بالإضافة إلى تسجيل المكان الخاص الذي سيعيش فيه الحيوان كما أنه الشخص الذي يقوم بالحياة ملزم بتسجيل إن كان لديه أمراض معدية مع ضرورة إبلاغ هيئة الطب البيطري في حالة تعرض الحيوان للإصابة بأي مرض.

التنمية المستدامة التطوير الحضاري الجمهورية الرئيس السيسي الطب البيطري

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