مصرع 4 أطفال أثناء ممارسة الصيد في كندا

لقي أربعة أطفال حتفهم بعدما سحبتهم الأمواج لاعماق البحر وهم يمارسون صيد السمك على ضفاف نهر سان لوران في مقاطعة كيبيك الكندية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية، ونقلت أسوشيتيد فرانس برس.

وقالت شرطة مقاطعة كيبيك ، إنّ "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ 11 شخصًا كانوا يمارسون صيد السمك على ضفاف النهر عندما جرفتهم الأمواج".

وأشارت الشرطة، إلى أنها عثرت بعد ساعات قليلة على أربعة أطفال تتخطى أعمارهم عشر السنوات غائبين عن الوعي ونقلوا إلى المستشفى وأكد أحد الأطباء وفاتهم.

ولا يزال رجل ثلاثيني في عداد المفقودين فيما تبحث عنه فرق عدة من غواصين وعناصر شرطة ومروحيات.