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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي مساء اليوم ، على ملعب إستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر أحمد حسن عبر صفحته الرسمية فيسبوك قايلا: لاعبو الأهلي المستبعدين من مباراة اليوم قرروا حضور لقاء الوداد من ستاد القاهرة لدعم زملائهم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما تأهل فريق الوداد على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، في إحدى مفاجآت البطولة.

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 4 قنوات تنقل  مواجهة الأهلي والوداد

وتنقل 4 قنوات مواجهة الأهلي والوداد، حسبما أعلن الكاف، والتي تتمثل في قنوات "بي إن سبورتس " و"كنال بلوس" الفرنسية، و"سيبير سبور" الجنوب إفريقية، و"ستار تايمز" الصينية.

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