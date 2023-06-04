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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية رياضية جديدة حيث كشف العميد محمود القاضي، مسئول الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا، تفاصيل حضور الجماهير بمباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي وأماكن الدخول.

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ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر قناة النهار، إلي أن مباراة الأهلي والوداد،  بنهائي دوري أبطال إفريقيا، من المقرر أن تقام غدًا الأحد، بحضور جماهيري يقدر بنحو 50 ألف مشجع.

 

وأشار إلى أن الدرجة الثالثة شمال لجمهور النادي الأهلي من المقرر أن تدخل من بوابة صلاح سالم، وجمهور الدرجة الثانية الموحدة من نفس البوابة، و يتم السماح لهم بالدخول من الثانية بعد الظهر حتى التاسعة حتى لا يكون هناك تكدس.

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