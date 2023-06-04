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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متهمة بتصنيع المفرقعات

جنايات المحلة تقضي بالمؤبد على 14 عضوًا بخلية إرهابية.. صور

جنايات المحلة
جنايات المحلة

قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية بالدائرة الخامسة اليوم بأحكام بالمؤبد وأخري تتراوح ما بين "3_7_15" سنة ضد  14 شخصًا بينهم 4 محبوسين حضوريًا و10 غيابيًا بتكوين خلية إرهابية لتصنيع المفرقعات وجرائم تهدف إلى تكدير أمن وسلم الدولة وحياة المواطنين بتفجيرهم قضبان السكك الحديدية.

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وكان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الأسبق وغرب طنطا حاليا أحال المتهمين الأربعة عشر بتهمة ارتكاب واقعة تفخيخ قضبان السكك الحديدية بخط "السنطة_ طنطا" باستخدام مواد المفرقعات بقصد تخريب الممتلكات العامة للهيئة السكك الحديدية.

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واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلي تكوين خلية إرهابية بين المتهمين أنفسهم من خلال مصادر تمويل خارجية، بقصد ارهاب المواطنين بالتنسيق مع كوادر بجماعة الإخوان الإرهابية عن طريق التحريض والاتفاق علي ترويع أمن وحياة المواطنين.
استشهدت النيابة العامة في قرار الإحالة علي بنود ارتكاب أفراد الخلية مراحل التدريب علي استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات سعيا في تخريب الممتلكات العامة والإضرار بالمال العام.

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الجدير بالذكر أن عناصر تشكيل الخلية الإرهابية ارتكبوا واقعة تصفية "محمد عجلان" صاحب مزرعة بالسنطة بواسطة عبوة ناسفة بعد ما تم اكتشاف أمرهم ونواياهم العدائية حيال استهداف مقدرات الوطن.

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