صحف السعودية| الرياض وواشنطن تدعوان إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بالسودان.. وروسيا: لا يمكن لفرنسا أن تلعب دور الوسيط

روسيا تسقط 5 طائرات مسيرة في شبه جزيرة القرم

واشنطن: سفينة صينية نفذت مناورة «خطيرة» حول مدمرة أميركية

اكتمال استعدادات الوكالات النسائية لاستقبال ضيوف الرحمن

التعداد العام للمملكة.. عدد السكان 32 مليوناً.. والرياض 8.6 ملايين

"هطولات وبرديات وعواصف".. مناطق غرب المملكة تحت وطأة الاضطراب الجوي

تضم فرص الأمطار شرقي جازان ومكة ومُرتفعات عسير والباحة



تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة التي ركزت على الشأن السوداني، وكذلك التطورات في أوكرانيا.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم الأحد، حرصهما على استمرار المحادثات مع وفدي الطرفين المتنازعين في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم، إن وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا يزالان موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار.

وحسب البيان، فإن «المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة».

أوردت صحيفة الشرق الأوسط، ما قاله مسؤول عينته روسيا في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014، اليوم الأحد، بإنه تم إسقاط 5 طائرات مسيرة في منطقة دزانكوي بالقرم.

وأضاف أوليج كريوتشكوف، المستشار في الإدارة التي عينتها موسكو في شبه جزيرة القرم في منشور على «تلغرام»: «خمس طائرات مسيرة أُسقطت، وأربع منها تعرضت للتشويش ولم تُصب أهدافها»، موضحاً أن «ثمة أضرار لحقت بالنوافذ في عدة منازل بإحدى المناطق السكنية» جراء الحادث الذي وقع خلال الليل.

ولدى روسيا قاعدة جوية عسكرية بالقرب من دزانكوي. ويقول المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة إن المدينة والمناطق المحيطة بها تحولت إلى أكبر قاعدة عسكرية لموسكو في شبه جزيرة القرم.

إلى ذلك، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود الروسية، إن شخصين قُتلا وأصيب اثنان آخران جراء قصف وضربات نفذتها القوات الأوكرانية على المنطقة، أمس السبت، فيما جرى إجلاء مئات الأطفال بعيداً عن الحدود.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن فرنسا لا تستطيع أن تلعب دور «الوسيط» في الصراع الأوكراني بسبب مشاركتها النشطة فيه.

وقال بيسكوف في تصريحات للتلفزيون الروسي الرسمي، إن الرئيس فلاديمير بوتين في الوقت نفسه منفتح على أي اتصالات من أجل تحقيق أهداف روسيا.

وفي وقت سابق اليوم (السبت)، اقترح وزير الدفاع الإندونيسي خطة سلام للحرب في أوكرانيا، داعياً إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح واستفتاء تجريه الأمم المتحدة في المناطق التي وصفها بالأراضي المتنازع عليها.

ورفض أوليج نيكولنكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، الخطة، مؤكداً موقف كييف أن روسيا يجب أن تسحب جميع قواتها من أوكرانيا.

ودعا برابوو سوبيانتو وزراء الدفاع والعسكريين من مختلف دول العالم المجتمعين في حوار شانجري-لا، أبرز القمم الأمنية الآسيوية، في سنغافورة، لإصدار إعلان يدعو إلى وقف الأعمال العدائية.

واقترح خطة متعددة النقاط تشمل وقفاً لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بالانسحاب 15 كيلومتراً من موقع عمليات كل طرف.

وقال إنه ينبغي أن تراقب قوة حفظ سلام تنشرها الأمم المتحدة المنطقة منزوعة السلاح وتشرف عليها، مضيفاً أنه ينبغي أن تجري الأمم المتحدة استفتاء «للتأكد بموضوعية من رغبات غالبية سكان مختلف المناطق المتنازع عليها».

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، اتهمت البحرية الأميركية يوم السبت، سفينة صينية، بالقيام بتحركات «خطيرة» حول مدمرة أميركية في مضيق تايوان، بعد أقل من 10 أيام على وقوع حادث جوي بين البلدين في المنطقة.

وقالت القيادة الأميركية، في بيان، إن السفينة الصينية «نفذت مناورات خطيرة بالقرب من (تشونغ هون)» المدمرة الأميركية التي كانت تبحر في المضيق (السبت).

وأضاف البيان أن السفينة الصينية «تجاوزت (تشونغ هون) من الجانب الأيسر، ثم اعترضت طريقها على بعد 150 متراً»، موضحاً أن المدمرة «تابعت مسارها وأبطأت إلى سرعة 10 عقد لتجنب اصطدام».

وتابع أن السفينة الصينية «مرت مجدداً أمام مقدمة (تشونغ هون) من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر على بعد ألفي متر»، وواصلت الإبحار إلى جانب المدمرة الأميركية التي اقتربت منها إلى مسافة تبعد عنها أقل من 150 متراً. وهو ما أظهرته لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

وقالت صحيفة الرياض، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال استعدادات الوكالات النسائية بالمسجد الحرام، لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام، وذلك وفق الخطة التشغيلية المعتمدة التي وضعتها الوكالات النسائية والكيانات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكدت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على جاهزية الكوادر البشرية والتقنية لاستقبال ضيوف الرحمن وحرصهن على تقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت العتيق، وسعيهن لخلق بيئة روحانية وإيمانية بأعلى المستويات، وتوفير الإمكانات إداريًا وميدانيًا لحجاج بيت الله الحرام الوافدات من أصقاع المعمورة.

وأبانت العبود أن استقبال الحجيج بالمسجد الحرام يتم وسط منظومة خدمية نسائية متكاملة، مؤهلة تأهيلًا مهنيًا احترافيًا بأهم الكيانات الميدانية سواءً في إدارة الخدمات الميدانية النسائية، أو بإدارة الحشود والتفويج النسائي، أو بإدارة التوجيه والإرشاد النسائي، وصولًا إلى إدارة اللغات والترجمة النسائية، مع وضع الخطط والمبادرات النوعية الرامية إلى تقديم أجود الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن في هذا الموسم المهم والذي يأتي بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

ونوهت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بما توليه القيادة من دعم وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، من خلال توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن وهو نتاج رؤية طموحة ثاقبة من شأنها التسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

ذكرت الصحيفة، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تعداد سكان المملكة عام 2022، وجاءت الأرقام مفاجئة للجميع، حيث تراجع عدد السكان إلى 1,935,597 نسمة عن آخر الأرقام التي تم نشرها في منتصف عام 2021 وبنسبة تراجع قاربت الـ 6 %، أما منطقة الرياض فقد أظهرت البيانات أن عدد سكانها تجاوز 8.6 ملايين نسمة بعد أن كانت التقديرات تشير إلى أن العدد في حدود 7 ملايين نسمة، (الهيئة) أصدرت بيانا فسرت فيه سبب تراجع عدد السكان، حيث أكدت في بيانها أنه لا يوجد انخفاض فعليا في عدد السكان بين عامي 2021-2022، وإنما حدث تغيير جوهري في منهجية التعداد أكثر دقة وشمولية باستخدام البيانات الرقمية والجغرافية المكانية، وقد وصلت دقة البيانات إلى 95 % لتتماشى مع أفضل ممارسات العمل الإحصائي العالمي، وعليه فقد تم إعادة تقدير الأرقام من عام 2010 إلى 2021 حسب نتائج تعداد 2022 التقديرات المحدثة أظهرت أن عدد السكان سجل نموا ضعيفا في عام 2017 بزيادة 23 ألف نسمة فقط، ثم تراجع حاد في عام 2018 بنحو 781 ألفا، وتراجع آخر في عام 2019 بنحو 132 ألفا، وأعتقد أن سبب هذا التراجع في أعداد السكان هو المقابل المالي الذي فرض على المرافقين ما تسبب في خروج أعداد كبيرة من أسر الوافدين، أما في عام 2020 فقد حدث نمو كبير في عدد السكان وهذه السنة صادفت جائحة كورونا التي تسببت في إغلاقات وتوقف لحركة السفر، وفي عام 2021 سمح بالسفر وخرج عدد كبير من الوافدين وهو ما أثر على عدد السكان الذي تراجع بنحو 768 ألف نسمة، عام 2022 وهو الأكثر دقة إحصائيا في تاريخ المملكة والذي يتماشى مع المعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد ارتفع عدد السكان بنحو 1.4 مليون نسمة، في التقديرات السابقة كان عدد السكان السعوديين 19.4 مليونا ولكن عام 2022 تراجع العدد إلى 18.8 مليونا حسب الأرقام الفعلية، نسبة السكان غير السعوديين ارتفعت إلى 41.6 % من 36.4 % في عام 2021 وهذا قد يكون بسبب بدء المشاريع العملاقة مثل القدية ونيوم والبحر الأحمر وغيرها من مشاريع الرؤية والحاجة إلى أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية لتنفيذ هذه المشاريع.

قالت صحيفة سبق، لا تزال آخر نواتج المُحاكاة الحاسوبية تُشير إلى توقعات بتأثر أجزاءٍ واسعة من غرب المملكة ساعات ما بعد الظهر والمساء من هذا اليوم الأحد؛ وذلك باضطرابات جوية تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة يصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات، مما قد يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

وتشمل فرص الأمطار شرق جازان ومُرتفعات عسير والباحة وشرق مكة المكرّمة بما فيها الطائف، وتمتد لأنحاء عِدّة من المدينة المنوّرة وتبوك، وفق موقع "طقس العرب".

وتمتد السُحب الرُكامية على نحو مُتفرق من مناطق: الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية، وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة في أغلبها وقد يصاحب السُحب الرعدية نشاط في الرياح الهابطة المثيرة للموجات الغبارية المؤقتة.