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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم| أحلى من المطاعم

كبدة اسكندراني على
كبدة اسكندراني على الفحمطريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم

كبدة اسكندراني على الفحم من الأطباق الشهية و اللذيذة التي تتسم بمذاقها المختلف عن الأكلات والأطباق الأخرى مما يدفع العديد إلي شرائها وتناولها.
قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم.

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مقادير كبدة اسكندراني على الفحم


كيلو كبدة بلدي
قطعة لية
١٥فص ثوم 
1فلفل رومي أحمر 
٢طماطم مفرومة
نصف كوب عصير ليمون
كوب طحينة
زيت ذرة
كزبرة جافة   
ملح


طريقة تحضير كبدة اسكندراني على الفحم


في صينية على النار نضع القليل من زيت الذرة ثم نضع اللية "مفرومة" ونشوحها ثم نضيف الثوم والفلفل الرومي الأحمر "مفرومين في الهون" ونقلب جيداً ثم نضع الكبدة "مقطعة شرائح" ونشوحها ثم نضع فلفل حار مفروم ونقلب ثم نضع الطحينة والكزبرة الجافة والملح وعصير الليمون ونقلب جيداً ثم نضع في منتصف الصينية فحمة "في فويل" ونضع عليها القليل من الزيت ونغطي الصينية بفويل ونتركها حتى تمام النضج ثم نحشي العيش وتقدم بالهنا والشفا
 

كبدة اسكندراني كبدة اسكندراني على الفحم الشيف محمد حامد طريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم مقادير كبدة اسكندراني على الفحم

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