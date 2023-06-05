طريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم| أحلى من المطاعم

كبدة اسكندراني على الفحم من الأطباق الشهية و اللذيذة التي تتسم بمذاقها المختلف عن الأكلات والأطباق الأخرى مما يدفع العديد إلي شرائها وتناولها.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم.



مقادير كبدة اسكندراني على الفحم



كيلو كبدة بلدي

قطعة لية

١٥فص ثوم

1فلفل رومي أحمر

٢طماطم مفرومة

نصف كوب عصير ليمون

كوب طحينة

زيت ذرة

كزبرة جافة

ملح



طريقة تحضير كبدة اسكندراني على الفحم



في صينية على النار نضع القليل من زيت الذرة ثم نضع اللية "مفرومة" ونشوحها ثم نضيف الثوم والفلفل الرومي الأحمر "مفرومين في الهون" ونقلب جيداً ثم نضع الكبدة "مقطعة شرائح" ونشوحها ثم نضع فلفل حار مفروم ونقلب ثم نضع الطحينة والكزبرة الجافة والملح وعصير الليمون ونقلب جيداً ثم نضع في منتصف الصينية فحمة "في فويل" ونضع عليها القليل من الزيت ونغطي الصينية بفويل ونتركها حتى تمام النضج ثم نحشي العيش وتقدم بالهنا والشفا

