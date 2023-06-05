نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف معلومات عن الضغط المنخفض..هذه الأبراج تحافظ على أسرار عائلتها..مرض السكري هو الخطر الأكبر على القلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت خيرية زوجة خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق بعض المعلومات و النصائح التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول الضغط المنخفض.

كتب جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"الضغط المنخفض اللي هو أقل من ٩٠ مم ،يعتبر نعمة وليس نقمة، لما بيكون دا الضغط العادي بتاع الشخص ومش مصحوب بأعراض الهبوط والدوخة وزغللة العين والإغماء.

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، وهي مجلة مفتوحة الوصول وخاضعة لمراجعة الأقران لجمعية القلب الأمريكية ، أن 1 من كل 3 بالغين مصابين بالفعل بداء السكري من النوع 2 قد يعانون أيضًا من مشاكل في القلب.

يميل الأشخاص الذين يولدون تحت بعض الأبراج إلى أن يكونوا مخلصين للغاية ويحمون من يحبونهم لذلك ، فهم يساعدون أفراد عائلاتهم في أن يثقوا بهم بشأن الأخطاء التي ارتكبوها ، والفضائح المحتملة في الواقع ، لأن الثقة التي يضعها أحبائهم فيهم ستجعلهم يتألقون بالشرف والفخر، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لجعل الأشخاص يشعرون بالراحة أثناء عملهم في ظروف صعبة ليسوا مستعدين للإعلان عنها بعد، مجرد الدعم الصامت هو ما يقدمونه لوالديهم وأقاربهم الآخرين أثناء سماعهم بصبر.

