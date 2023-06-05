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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مخلصون...هذه الأبراج تحافظ على أسرار عائلتها|هل أنت منهم؟

مخلصين...هذه الأبراج
مخلصين...هذه الأبراج تحافظ على أسرار عائلتها|هل أنت منهم؟

يميل الأشخاص الذين يولدون تحت بعض الأبراج  إلى أن يكونوا مخلصين للغاية ويحمون من يحبونهم لذلك ، فهم يساعدون أفراد عائلاتهم في أن يثقوا بهم بشأن الأخطاء التي ارتكبوها ، والفضائح المحتملة في الواقع ، لأن الثقة التي يضعها أحبائهم فيهم ستجعلهم يتألقون بالشرف والفخر، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لجعل الأشخاص يشعرون بالراحة أثناء عملهم في ظروف صعبة ليسوا مستعدين للإعلان عنها بعد، مجرد الدعم الصامت هو ما يقدمونه لوالديهم وأقاربهم الآخرين أثناء سماعهم بصبر.

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أبراج تحافظ على أسرار عائلتها


-برج الحوت
لقد كان لدينا جميعًا ذلك الصديق الوحيد الذي يمكننا أن نثق فيه بالمعلومات الأكثر حساسية، لن يشاركوا أبدًا أي ملاحظات يدلي بها أحبائهم ، خاصة إذا كانت المعلومات تتعلق بأسرهم وتم نقلها في سرية. إنهم يمنحون آذانًا صاغية كبيرة وهم رائعون أيضًا في إخفاء المعلومات الحساسة حول الأمور المالية لأمهاتهم أو آبائهم، قد ينسى الحوت في بعض الأحيان ، مما يمنحه ميزة غير عادية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الأسرار، في بعض الأحيان قد يطلب أحد أفراد الأسرة الحفاظ على خصوصية علاقته مع قريب منفرد.
-برج السرطان
السرطان مرتاح للعزلة والاستقلالية ولا يعيش على القيل والقال مثل الآخرين وبالتالي ، نادرًا ما يناقشون الأعمال التي لا تخصهم. في الواقع ، فإن مواليد هذا البرج لطفاء ومحبون بشكل لا يصدق لأولئك الذين يهتمون بهم ، ويذهبون إلى أبعد الحدود لمساعدة أسرهم وأصدقائهم عندما يكونون حزينين،  لذلك عندما يؤكد آباؤهم أنهم يتفاعلون معهم بثقة ، يؤكد لهم السرطان أنهم سيبقون هذه الأشياء سرية.
-برج الدلو
برج الدلو رائع في حفظ الأسرار! يتمتع برج الدلو بحضور أساسي ومتواضع وهو أمر مريح للغاية لشخص يمر بيوم سيء ومع ذلك ، فهم يتمتعون بقدر أكبر من الإستراتيجية في حديثهم ويميلون إلى نشر تفاصيل حول حياة الأشخاص التي يرجع تاريخها في العمل أو مع الأصدقاء. ومع ذلك ، فهم أفضل الأشخاص الذين يثقون بهم عندما يتعلق الأمر بأقاربهم، على الرغم من أنهم ليسوا عرضة لدفع الأشخاص للحصول على المعلومات ، إلا أنهم يمكن أن يصبحوا بسهولة حافظي الأسرار عندما يشعر أشقاؤهم بالارتباك من الأشياء في الواقع ، يميل العديد من برج الدلو إلى تحمل الكثير من الأعباء العاطفية لوالديهم.
-برج الأسد
يشعر برج الأسد بالراحة تجاه الضعف والمحادثات من القلب إلى القلب ، لذلك إذا كنت تبحث عن دعم عاطفي أو الكثير من التعاطف ، فثق به دون أي تحفظات، سيحافظ الأسد بلا شك على أسرار عائلته في صميم القلب دون سؤال، هذه العلامة تقدر كلاً من العطاء والاستلام، طالما أنهم لم يتعرضوا للأذى أو الخيانة من قبل أحد أفراد الأسرة .

 

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