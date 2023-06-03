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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

.هذه الأبراج لديها
.هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا في القلب

نادرًا ما تجد أشخاصًا على استعداد دائمًا لكونهم الأكثر رعاية ودعمًا وتفهمًا، يتمتع هؤلاء الأشخاص دائمًا بعقلية إيجابية وهم أنقياء جدًا ولطيفون، لا يؤمنون بالخداع والكذب والخيانة، ليس لديهم حتى خيط واحد سيء.

 الأبراج التي من المحتمل أن يكون لديها أفضل النوايا في القلب

-برج السرطان

يُعرف مواليد السرطان بطبيعتهم المغذية والتعاطفية، إنهم يهتمون بصدق برفاهية الآخرين وغالبًا ما يضعون احتياجات أحبائهم قبل احتياجاتهم الخاصة، يساعدهم إحساسهم القوي بالرحمة والحدس على فهم الآخرين ودعمهم، يشعرون أنهم يميلون بشكل طبيعي نحو مساعدة الآخرين.

-برج الميزان

إنهم معروفون بالعدالة والدبلوماسية والرغبة في الانسجام، لديهم شعور قوي بالعدالة ويسعون دائمًا لإيجاد حل وسط، إنهم يريدون حقًا أن يكون الجميع سعداء وسيبذلون جهودًا كبيرة لخلق بيئة متوازنة ومتناغمة.

-برج القوس

لديهم روح متفائلة ومغامرة ولديهم حماس حقيقي للحياة ورغبة في استكشاف تجارب جديدة، يريدون الأفضل لأنفسهم وللآخرين ، وتشمل نواياهم السعي لتحقيق النمو الشخصي، إنهم يلهمون الآخرين لفعل الشيء نفسه أيضًا.

- برج الدلو

لديهم طبيعة إنسانية والتزام بالعدالة الاجتماعية إن إحساسهم القوي بالعدالة والمساواة يجعلهم شخصًا مثاليًا للغاية،  إنهم يريدون إحداث تأثير إيجابي في العالم ويسعون لإحداث تغيير إيجابي، غالبًا ما تركز نواياهم على تحسين حياة الآخرين وخلق مجتمع أفضل.

-برج الحوت

هم عطوفون ونكران الذات وبديهيون للغاية، لديهم ميل طبيعي لمساعدة الآخرين وهم متعاطفون للغاية، إنهم يعطون الأولوية للرفاهية العاطفية للآخرين وهم يدعمون ويفهمون بشكل لا يصدق.

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