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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر تي شيرت حماقي في جدة يثير الجدل| رقم صادم

محمد حماقي
محمد حماقي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنان محمد حماقي خلال إحيائه حفلا غنائيا مساء أمس في مدينة جدة.

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فستان غير تقليدي.. تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين في حفل زفافها

تألق محمد حماقي في الحفل بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى بنطلون أسود مع تي شيرت بنفس اللون ولكن اتسم بأنه مطبوع بمجوعة من الألوان المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وجاء تي شيرت محمد حماقي بـ1٬094 دولارا، أي يقرب من 34 ألف جنيه مصري، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه على السوشيال ميديا.

انتعل محمد حماقي حداء متناسق مع ملابسه، فيما أكمل إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقته.

 

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

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