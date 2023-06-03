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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان غير تقليدي.. تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين في حفل زفافها

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ميرنا نور الدين وذلك خلال احتفالها مساء أمس بزفافها وسط حضور الأهل و الأصدقاء و المشاهير.

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تألقت ميرنا نور الدين في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان زفاف طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين القماش الستان و القماش المطرز مما منحها طلة مميزة.

حمل فستان ميرنا نور الدين توقيع مصممة الأزياء سماح مهران، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من اناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا نور الدين على تسريحة شعر من أنامل المصفف أحمد منير، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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