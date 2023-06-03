بملابس لافتة.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه حزاما حول الخصر.

انتعلت ياسمين عز حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأبيض، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.