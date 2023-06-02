تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين زفاف رجوة آل سيف

تصدرت رجوة آل سيف، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الاحتفال بعقد قرانها على ولي العهد الأردني الأمير حسين مساء أمس.

تألقت رجوة آل سيف في حفل زفافها بإطلالتين مختلفتين، حيث كانت إطلالتها الأولى عبارة عن فستان راقي و بسيط ومحتشم أيضا وحمل توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

أما الإطلالة الثانية لرجوة آل سيف من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، ولكنها لم تكن بجمال الإطلالة كما وصف البعض.

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على فساتين زفاف رجوة ال سيف، قائلا:اطلالة العروس الاميرة رجوة الحسين بفستان من تصميم المصمم اللبناني ايلي صعب..صرتوا بتعرفوني اني من زمان ما بحب انتقد اطلالة اي عروس لو مين ما كانت، بس ما فينا ما نحكي عن هيدا الفستان يلي بيمتاز بفخامته و بساطته و حشمته بالوقت نفسه…و مع انه الكعب بيضيف جمال على اطلالة اي سيدة، الا اني كتير حبيت و قدّرت انها لبست حذاء flat لانها طويلة كثيرة و كرمال يكون طولها مناسب جنب الأمير".

أما الإطلالة الثانية علق عليها ناقد الموضة قائلا:"الاطلالة الثانية لـ الأميرة رجوة الحسين بفستان من دولتشي غابانا….الإطلالة الأولى تفوز وهي الأجمل و الأكثر أناقة."

رجوة أل سيف

رجوة أل سيف

رجوة أل سيف