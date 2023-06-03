عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

البلوجر سارة محمد
البلوجر سارة محمد

حرصت البلوجر سارة محمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من حفل خطوبتها.

txt

بملابس لافتة.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

txt

سعر فستان الأميرة سلمى في حفل زفاف الأمير الحسين

كتبت البلوجر سارة محمد: "إن الخيرة فيما اختاره الله وأنت بداية هذا الخير وختامه.. رغم الهجوم اللى بتعرض له من بعد ما أعلنت خطوبتي…بس دا ما منعناش نكمل فرحتنا."

تألقت البلوجر سارة محمد في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلونا باللون الأسود مع بلوزة ستان بسيطة لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن بساطتها.

تزينت سارة محمد ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية، كما نسقت مع إطلالتها حجاب أنيق زاد من أناقتها ومنحها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

https://www.instagram.com/reel/Cs9ZAj8te4S/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

البلوجر سارة محمد البلوجر سارة محمد إطلالات سارة محمد إطلالات البلوجر سارة محمد خطوبة البلوجر سارة محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

ربنا يحفظكم.. خالد الغندور يشارك الجمهور صورة لـ أولاده

بلوك كاجوال ..شمس الكويتية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

موضوعات متعلقة

بملابس لافتة.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

أمور يجب تجنبها خلال العاصفة الترابية

هل تناول خل التفاح صحي.. معلومات صادمة

طريقة عمل فتة الحمص.. غير تقليدية وشهية

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

سعر فستان الأميرة سلمى في حفل زفاف الأمير الحسين

ترشيحاتنا

محافل أمنية إسرائيلية غاضبة من تصريحات رئيس «أمان» بشأن حزب الله

بالتزامن مع عيد ميلادها.. سيدة أمريكا الأولى تزور الأهرامات وأبو الهول

90 ألف جنيه .. أسعار جديدة لـ كورسا 2023 "الأرخص من أوبل" |صور

هل يجزئ ذكر واحد من أذكار الصباح أم يجب قراءتها كاملة؟

بيراجعوا لآخر لحظة.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام

استمرار صرف معاشات يونيو لـ11 مليون مستحق.. مزايا وطرق القبض بالمنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

بملابس لافتة.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ