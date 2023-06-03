عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

حرصت البلوجر سارة محمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من حفل خطوبتها.

كتبت البلوجر سارة محمد: "إن الخيرة فيما اختاره الله وأنت بداية هذا الخير وختامه.. رغم الهجوم اللى بتعرض له من بعد ما أعلنت خطوبتي…بس دا ما منعناش نكمل فرحتنا."

تألقت البلوجر سارة محمد في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلونا باللون الأسود مع بلوزة ستان بسيطة لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن بساطتها.

تزينت سارة محمد ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية، كما نسقت مع إطلالتها حجاب أنيق زاد من أناقتها ومنحها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

https://www.instagram.com/reel/Cs9ZAj8te4S/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==