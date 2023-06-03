بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين

حرصت الفنانة بسمة بوسيل، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين.

وتألقت بسمة بوسيل، في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية اتسم بصية الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة وباللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت بسمة بوسيل حذاء أنيقا ذا كعب عال مع كلاتش صغير الحجم باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة بوسيل على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

https://www.instagram.com/reel/CtAQY6pIB31/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==