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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

حرصت الفنانة بسمة بوسيل، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين.

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فستان غير تقليدي.. تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين في حفل زفافها

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وتألقت بسمة بوسيل، في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية اتسم بصية الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة وباللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت بسمة بوسيل حذاء أنيقا ذا كعب عال مع كلاتش صغير الحجم باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة بوسيل على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

https://www.instagram.com/reel/CtAQY6pIB31/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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