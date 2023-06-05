جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن الضغط المنخفض| تفاصيل

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق بعض المعلومات و النصائح التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول الضغط المنخفض.

كتب جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"الضغط المنخفض اللي هو أقل من ٩٠ مم ،يعتبر نعمة وليس نقمة، لما بيكون دا الضغط العادي بتاع الشخص ومش مصحوب بأعراض الهبوط والدوخة وزغللة العين والإغماء.

أضاف جمال شعبان:"المشكلة لما بيكون الضغط طبيعي و فجأة ينخفض ويحصل هبوط في ضخ الدم

وتراجع في الدورة الدموية ويقل الدم الصاعد للمخ والنازل للأطراففتقل درجة الوعي ويحصل زغللة او اسوداد في النظروالأطراف تتلج والعرق يزيد وممكن يقع الشخص ويرتطم بالأرض وممكن يفقد الوعي كليًا أو جزئياً وتحصل إغماءة كاملة أو شبه إغماءة المشكلة بتكون في العصب الحائر

اللي أنا ب أسميه العصب المحيراللي ممكن يعمل انخفاض الضغط وتباطؤ في معدل ضربات القلب وربما يقل النبض لأقل من ٤٠ في الدقيقة وفي بعض الأحيان يحصل توقف لحظي

في القلب أو لبضع ثوان ب أسميه العصب المحير لأنه إلي الآن التحدي الاكبرفي أمراض كهربا القلب."

تابع:"وهناك بعض النظريات اللي بتفترض إنه من أمراض المناعة زي الروماتويد والذئبة الحمراء

واحيانا يكون انخفاض الضغط مع الوقوف ومعه تسارع في ضربات القلب حيث يؤدي الي خلال العصب الحائر الي فشل القلب في سحب الدم من الأطراف عكس الجاذبية الأرضية عند وقوف الشخص POTS، اختبار المنضدة المائلة يساهم لحدٍ كبير في تشخيص هذا المرض مثل هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلي علاج دوائي وأشهر دوا هو الميدودرين بس المشكلة ان مفيش حد بياخد الجرعة الصح اللي ممكن تصل الي ٨ اقراص يوميا وسوائل وعصائر وشرب الماء وارتداء الجورب الضاغط وتجنب الوقوف المفاجيءأو الوقوف لمدة طويلة تجنب التعرض للشمس مباشرة

وخاصة في وقت الذروة والظهيرة وأحيانًا يكون زراعة بطارية كهربية لتنظيم كهرباءالقلب

والوقاية من الإغماء أو السقوط بعض الحالات نتيجة خمول وكسل في الغدة الدرقية

أستطرد:"لازم علاج الغدة الدرقية وناس نتيجة كسل في الغدة الجار كلوية لازم علاج بالكورتيزون

الأنيميا الشديدة ممكن تعمل هبوط في الضغط ولازم نقل دم، وكذلك حالات الهبوط المفاجيء في الضغط، نتيجة نزيف حاد لازم نقل دم، هبوط الضغط الحاد المفاجيء، حالة طواريء وعناية مركزة

وممكن يكون نتيجة جلطة في القلب او الرئة."