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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصراخ والركل في أحلامك علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير

الصراخ والركل في
الصراخ والركل في أحلامك علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير

يشير الخرف إلى مجموعة من الحالات التي تتميز بضعف وظائف المخ مثل فقدان الذاكرة والحكم، وجد الباحثون أن اضطراب النوم غير المعروف يمكن أن ينذر باحتمالية الإصابة بأمراض مثل مرض باركنسون والخرف،  ويسمى هذا الاضطراب اضطراب نوم حركة العين السريعة أو RBD.
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 تعني حركة العين السريعة إنها إحدى مراحل دورة النوم وتلعب دورًا مهمًا في الحلم والذاكرة والمعالجة العاطفية والنمو الصحي للدماغ، خلال مرحلة حركة العين السريعة من نومك ، تدخل حالة من توتر العضلات المنخفض في جميع أنحاء الجسم، هذا يعني أن عضلاتك لا "تتصرف" بأحلامك.

ماذا يحدث لاضطراب نوم حركة العين السريعة؟

إذا كان شخص ما مصابًا باضطراب نوم حركة العين السريعة ، فقد يستجيب المصاب لأحلامه بالصراخ وحتى الركل.

أبلغ مرضى RBD عن مطاردتهم أو مهاجمتهم في أحلامهم، حركاتهم العنيفة أثناء النوم قد تضر أنفسهم أو حتى شريكهم في الفراش،  أفاد حوالي 60 في المائة من المرضى و 20 في المائة من شركاء السرير من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي بإصابات أثناء النوم ، وفقًا لـ Mirror UK.

من هو عرضة لهذا الاضطراب؟

يمكن أن يظهر RBD في أي عمر، يبدأ عادةً للأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر ، وفقًا للتقارير، بالنسبة لأولئك الأصغر سنًا ، يمكن أن تسبب مضادات الاكتئاب هذا الاضطراب.

يتأثر الرجال والنساء الأصغر سنا بأعداد متساوية. ومع ذلك ، فوق سن الخمسين ، تميل إلى التأثير على الرجال في كثير من الأحيان ، حسب البيانات.

 اضطراب نوم حركة العين السريعة ومرض باركنسون

وجد الباحثون أن RBD يرتبط بالاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض باركنسون والخرف مع أجسام ليوي (DLB). DLB هو نوع من الخرف التدريجي الذي يؤدي إلى تراجع التفكير والاستدلال والوظيفة المستقلة.
يحاول العلماء فهم ما إذا كان اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة ينذر بأمراض الدماغ هذه. وفقًا للبيانات ، شوهد RBD في 25-58 في المائة من المرضى الذين تم تشخيصهم بمرض باركنسون وكذلك 70-80 في المائة من المرضى المصابين بالخرف بأجسام ليوي.

علامات أخرى للاضطراب التنكسي العصبي

بصرف النظر عن RBD ، فإن العلامات أو العوامل الأخرى التي ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة باضطراب في صحة الدماغ تشمل الأعراض الحركية غير المنتظمة ، ومستويات الدوبامين غير الطبيعية ، وفقدان الرائحة ، والضعف الإدراكي ، ورؤية الألوان غير الطبيعية ، وضعف الانتصاب ، وكبر السن.

المصدر: timesofindia

الخرف فقدان الذاكرة اضطراب نوم حركة العين السريعة الريم لنوم

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