علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

ارتفاع الكوليسترول في الدم قاتل صامت وقد ازداد الوعي حول الكوليسترول في السنوات القليلة الماضية، يعتبر الكوليسترول ، بكميته المناسبة، أمرًا بالغ الأهمية لأداء وظائف الجسم، تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للكوليسترول في الخلية ، وهي الوحدة الأساسية للحياة، يعمل الكوليسترول كمقدمة لتخليق المواد الحيوية في الجسم مثل المنشطات والصفراء وفيتامين د.

وعندما تتجاوز كمية الكوليسترول في الجسم 200 ملجم / ديسيلتر ، يُقال إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، وينصح الأطباء بعدة تغييرات في النظام الغذائي لنمط الحياة للتحكم في مستوى الكوليسترول.

عندما يظل مستوى الكوليسترول مرتفعًا في الدم لفترة طويلة ، فإنه يؤدي إلى حالات حرجة مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

علامات ارتفاع الكوليسترول غالبًا ما تكون "صامتة"

السبب الذي يجعل ارتفاع الكوليسترول له تأثير مميت على صحة الإنسان هو أنه يتم تحديده في وقت متأخر، العلامات الأولية لارتفاع الكوليسترول خفية للغاية ويمكن تجاهلها بسهولة من قبل الفرد، هذا يعطي الشرط للنمو داخل الجسم ولا يتم تحديده إلا عندما يسبب ضررًا لا رجعة فيه في الجسم.

ومع ذلك ، إذا كان المرء حريصًا ويولي اهتمامًا ، فهناك علامات معينة لارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن اكتشافها بسهولة.

سنناقش هنا العلامات المختلفة لارتفاع نسبة الكوليسترول التي تظهر في الساقين.

العرج

العرج هو أحد أهم علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الساقين، تتميز هذه الحالة بألم وتشنجات وإرهاق في عضلات الساقين، يحدث هذا غالبًا بعد المشي لمسافة معينة ويختفي عندما يرتاح الشخص، يشعر المريض بألم العرج في الغالب في عضلات الساق والفخذين والأرداف والوركين والقدمين، يزداد الألم مع مرور الوقت.

برودة القدمين والساقين

هذا عرض نموذجي آخر لارتفاع الكوليسترول، يعد الشعور بالبرودة والبرودة خاصةً خلال فصل الصيف وعندما تكون درجة الحرارة عالية مؤشرًا على إصابتك بمرض الشريان المحيطي.

قد لا تزعجك هذه الحالة في البداية ، ولكن إذا استمرت لفترة أطول ، فلا تتأخر أكثر من ذلك وقم بفحصها من طبيبك.

تغير في لون البشرة وملمس الساقين

يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ترسب البلاك في الأوعية الدموية مما يؤثر على تدفق الدم، عندما يصل الدم إلى مناطق معينة ، فإنه يؤثر على الوظيفة العامة وملمس الجلد لهذا الطرف المعين.

إذا لاحظت تغيرات معينة في لون البشرة وملمسها في ساقيك ولم يكن لديك أسباب أخرى لذلك ، فمن المحتمل أن يكون ارتفاع الكوليسترول هو السبب، لا تتأخر أكثر من ذلك وقم بفحصها من طبيبك.

المصدر: timesofindia