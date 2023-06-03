كيفية إدارة مرض السكري خلال فصل الصيف وفي الأجواء الحارة |تفاصيل

مرضى السكري يحتاجون في فصل الصيف إلى البقاء متيقظين لإدراك أي تأثيرات يمكن أن تحدث بسبب الأجواء الحارة وتغيرات الطقس، خصوصا وان إدارة مرض السكري تحتاج الى عملية موازنة دقيقة ، وعندما يقترن الامر بالحرارة الشديدة، فإنه يصبح من الأهمية اتخاذ تدابير استباقية لحماية صحة الفرد.

ويمكن أن تتسبب العطلة الصيفية في تغيير كامل بالروتين اليومي للفرد ، والذي يمكن أن يشمل تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة التي تؤثر على إدارة مرض السكري، كما أن الإرهاق الحراري بسبب موجات الحر ، يمكن أن يخلق تحديات خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وبالتالي من المهم لمرضى السكري ومقدمي الرعاية لهم وضع خطة عمل في هذا الوقت للحفاظ على مستويات السكر المثلى في الدم.

وقال الدكتور أشوك كومار جينجان ، المدير الأول - مركز ماكس للسكري والغدة الدرقية والسمنة والغدد الصماء ، بمستشفى BLK-Max Super التخصصي ، دلهي ، "إن الروتين الصحي هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بإدارة مرض السكري، في أشهر الصيف يمكن أن يكون هناك اضطراب كامل في النظام اليومي للفرد، يمكن أن يؤدي هذا إلى عدم اتباع الأشخاص لنظام غذائي صديق لمرض السكري ، أو عدم فحص مستويات الجلوكوز في الدم في الوقت المحدد في الصيف ، خاصةً عندما تكون هناك موجة حارة ، يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا عرضة للجفاف ، خاصةً إذا كان لديهم مستويات عالية من السكر في الدم لا يمكن السيطرة عليها، لتحقيق التوازن الصحيح عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مستويات السكر في الدم ، يجب مراعاة بعض الإجراءات ، بما في ذلك المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) ، بحيث لا يؤدي الاضطراب في الروتين إلى اضطراب إدارة مرض السكري ".

واضاف “في درجات الحرارة الشديدة في الموسم ، من المهم للأشخاص المصابين بداء السكري فحص مستويات السكر في الدم بانتظام ومحاولة إبقائها في النطاق المستهدف المحدد (عادةً 70 - 180 مجم / ديسيلتر) لجزء كبير من هذه الأيام، ويمكن القيام بذلك بسهولة باستخدام أدوات مثل أجهزة (CGM) ، التي لا تتضمن وخز الإصبع لقياس مستويات الجلوكوز لديك، وتحتوي هذه الأجهزة على مقاييس مثل Time in Range - ويرتبط فحص قراءاتك في كثير من الأحيان بمزيد من الوقت الذي تقضيه في النطاق الأمثل ، مما يمكن أن يحسن التحكم في الجلوكوز” ، كما يقول الدكتور جينجان.

إلى جانب ذلك ، إليك 5 خطوات بسيطة للاستمتاع بموسم الصيف والتغلب على موجات الحرارة مع الحفاظ على مرض السكري تحت السيطرة:

-شرب الكثير من السوائل

السفر وزيادة الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق يشكلان الوصفة المثالية للجفاف لتجنب ذلك ، حافظ على رطوبتك عن طريق شرب الكثير من الماء وعصائر الفاكهة الطازجة والمشروبات الخالية من الكافيين ، حتى لو لم تكن عطشانًا، يمكنك أيضًا تناول ماء جوز الهند وعصير الليمون الخالي من السكر و(اللبن الرائب) والمزيد ، مع تجنب الكحول والكافيين.

-الابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة

وفقًا للدكتور جينجان ، "لا يمكن للأشخاص الانتظار للنزهات أو ركوب الدراجات في الحديقة مع الأصدقاء خلال فصل الصيف، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالإنهاك الحراري إذا كانوا تحت أشعة الشمس لفترات طويلة من الزمن، لذلك يجب التعرف على العلامات التي يجب الانتباه إليها ، بما في ذلك الدوخة والتعرق وتشنجات العضلات والإغماء والصداع وزيادة ضربات القلب والغثيان، فإذا شعرت ببدء هذه الأعراض ، انتقل إلى مكان أكثر برودة وقم بترطيبها ".

- مراقبة مستويات السكر في الدم أمر حيوي ، خاصة في حالة حدوث أي تغييرات في نمط الحياة تؤدي إلى تقلب هذه المستويات، أصبحت هذه العملية سهلة مع أجهزة CGM مثل FreeStyle Libre ، والتي تقدم حلاً خاليًا من الوخز وغير مؤلم لمساعدتك في مراقبة حالتك حتى أثناء التنقل، ويجب أن تراقب قراءاتك وتحاول البقاء في نطاق الجلوكوز الأمثل لمدة 17 ساعة من أصل 24 ساعة كل يوم.

-خطط لتمرينك بذكاء

رغم أن الاسترخاء هو شعار الصيف الجيد، فإن التمارين تظل مهمة لمساعدة الأشخاص على إدارة مرض السكري، يمكنك ممارسة التمارين في الخارج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء ولكن حاول التمسك بصالة رياضية داخلية أو ممارسة تمارين اليوغا في المنزل عندما تكون درجات الحرارة أعلى.

-تناول الطعام بشكل صحيح

"عندما يتواجد الأشخاص بمنازلهم ، يمكن أن يعني ذلك الاستغناء عن طعام الشارع أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام المحلى في الإجازة ، قد يرغبون في تجربة مطاعم ومأكولات جديدة في كثير من الأحيان، ويجب على مرضى السكري توخي مزيد من العناية للحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي ومناسب لمرض السكري وتجنب الاستسلام للإغراءات التي قد تعطل مستويات الجلوكوز لديهم ، "كما يقول الدكتور جينجان.

باتباع هذه النصائح واستشارة طبيبك وإنشاء إدارة شاملة لمرض السكري ، يمكنك أن تحافظ على نطاق الجلوكوز المستهدف لمدة 70٪ على الأقل من اليوم - حتى في أشهر الصيف، الصيف مرادف لأخذ قسط من الراحة والشعور بالراحة، في حين أن الإصابة بمرض السكري قد تجعل هذا الأمر صعبًا ، فإن اتخاذ خطوات صغيرة وسهلة لإدارة المرض يمكن أن يساعدك على التحكم في صحتك والاستمتاع بالموسم والعيش بشكل كامل.

المصدر: timesofindia