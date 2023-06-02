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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل تناول خل التفاح صحي.. معلومات صادمة

خل التفاح
خل التفاح

يتم الحصول على خل التفاح من التفاح المسحوق والمقطر والمخمّر، عادة ما يتم استهلاكه بكميات صغيرة للعديد من الفوائد الصحية التي يقدمها بسبب المستويات العالية من حمض الأسيتيك والمركبات الأخرى.

مثل أي طعام شائع آخر، لخل التفاح العديد من الأساطير المرتبطة به، سنناقش في هذه المقالة كل تلك الأساطير والحقائق التي يجب أن يعرفها الناس عن هذا الأمر.

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- يستخدم خل التفاح في الغالب لفقدان الوزن
وفقًا لتقرير عام 2018 المنشور في مدونة Harvard Health Blog ، "في المجمل ، فإن الدليل العلمي على أن استهلاك الخل (سواء كان من صنف عصير التفاح أم لا) هو وسيلة موثوقة وطويلة الأجل لفقدان الوزن الزائد ليس مقنعًا.

كانت هناك العديد من الدراسات ، بما في ذلك تلك التي أجريت على الحيوانات ، والتي أظهرت تأثير خل التفاح على الوزن، واحدة من أكثر الدراسات التي تم الاستشهاد بها والإبلاغ عنها هي تلك التي أجريت على 175 شخصًا فقدوا الوزن عن طريق تناول الخل.

 -هل خل التفاح علاج لمرض السكري؟
 

لقد وجدت دراسات قليلة أن هناك تأثيرًا لاستهلاك خل التفاح على مسامير الأنسولين.

وجدت دراسة بحثية نشرت عام 2015 في مجلة أبحاث السكري أن مرضى السكري الذين شربوا خل التفاح شهدوا انخفاضًا في مستويات الجلوكوز والأنسولين والدهون الثلاثية في الدم بعد فترة وجيزة من تناوله، ومع ذلك كانت الدراسة محدودة ولم تستطع تحديد الآثار طويلة المدى للخل على مرض السكري.

الخرافات: خل التفاح ليس له آثار جانبية

أي شيء عند تناوله بكميات زائدة سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على الجسم ، بغض النظر عن الفوائد الصحية التي يقدمونها.

أولاً ، لا ينبغي أبدًا تناول خل التفاح دون تخفيفه.

ثانيًا ، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من خل التفاح إلى خفض مستويات البوتاسيوم.

الخرافة: خل التفاح يمكن أن يمنع السرطان

لا تؤمن بمثل هذه الخرافات خاصة عندما يكون عليك التعامل مع الأمراض التي تهدد الحياة مثل السرطان.

على الرغم من أنك ستصادف أعمال بحث تقول أن خل التفاح يمنع نمو الخلايا السرطانية ، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة به.

ستكون أفضل الممارسات هي الاتصال بطبيبك والحصول على علاج للسرطان.

 

-الخرافة: خل التفاح يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول

مرة أخرى ، تنبع هذه الأسطورة من بعض الدراسات التي وجدت أن استهلاك خل التفاح يخفض مستوى الكوليسترول في الدم. ومع ذلك ، أجريت معظم الدراسات على الحيوانات.

لا تعتمد على الخل إذا كنت تعاني من مشكلة الكوليسترول، استشر طبيبك وتلقي العلاج لنفسه، تناول الأدوية وغيّر نمط حياتك للسيطرة على الكوليسترول.

 

المصدر: timesofindia

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