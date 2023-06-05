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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جروح متفرقة.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 5 مصابين بجروح متفرقة إثر نشوب مشاجرة بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق.

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وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بوصول 5 مصابين في مشاجرة إلى المستشفى العام، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

وتبين أن المصابين هم: إبراهيم. ص. م 60 سنة، محمد.ص. م 19 سنة، صلاح . م.ص 50 سنة، ومحمود. م. غ 29 سنة، محمد. م. ا 33 سنة، وحالتهم مستقرة وأن الإصابات عبارة عن جروح متفرقة بالجسم.

ووجه الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء التام.

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