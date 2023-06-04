عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة في كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

قال  اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع تنفيذ 11 قرار إزالة التعديات بمركز فوة على مساحة 1071متر، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

توريد 187 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

كفر الشيخ .. براعم تايكوندو مطوبس يحصدون 10 ميداليات فى بطولة الجمهورية للبومزا

وشدد على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من  الموجة الـ21، موجهاً بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة برئاسة وائل فرج، رئيس المركز والمدينة، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرار إزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

 وتضمنت تلك القرارات تنفيذ 10 قرار إشغالات على مساحة 1071، متراً مربعاً، تابعة لأملاك الدولة، إضافة للتعديات على أرض زراعية، وجاءت تلك الحملات تحت إشراف وحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات وإزالتها فى مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

أراضي الزراعية اراضي املاك الدولة أجهزة التنفيذية استرداد اراضى ازالة تعديات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة اللواء جمال نورالدين كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

موضوعات متعلقة

توريد 187 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أطفال ينصبون مرسماً جماعياً على شواطئ مصيف بلطيم| صور

«نماذج من حياة الصحابة» .. ضمن لقاءات الرواق الأزهري بكفر الشيخ | صور

كفر الشيخ .. براعم تايكوندو مطوبس يحصدون 10 ميداليات فى بطولة الجمهورية للبومزا

نفسي أكون إعلامية.. الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تكشف عن أمنيتها| شاهد

أعشق تعلم اللغات .. الأولى مكرر بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تكشف سر تفوقها

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس

محافظ كفر الشيخ يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ