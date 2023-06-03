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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. براعم تايكوندو مطوبس يحصدون 10 ميداليات فى بطولة الجمهورية للبومزا

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حصد براعم تايكوندو نادى مطوبس الرياضى بمحافظة كفر الشيخ، ميداليتين فضيتين و 8 ميداليات برونزية ببطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا بطنطا، المقامة اليوم السبت بمشاركة لاعبى الهيئات الشبابية والرياضية من قطاع وسط الدلتا وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دعم نادى مطوبس للعبة التايكوندو وإعداد البراعم فنياً للمشاركة في البطولة و الفوز بعشرة ميداليات ما بين فضية و برونزية مع أول مشاركة لهم، موضحاً فوز اللاعب زياد نعيم و اللاعب أنس رشوان بالميداليتن الفضيتين و فوز اللاعبين " حمزة أحمد، امير عابدين، محمد حمزه، أروى درويش، زين النجار، منير عابدين، أنس مأمون، لمار للو" بـ 8 ميداليات برونزية وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و متابعة محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس .

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة للاعبين و لمجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور أشرف فليفل رئيس مجلس إدارة النادي، وللجهاز الفنى بقيادة كابتن محمود الشهاوي مدرب ومكتشف الأبطال وكابتن أحمد عاشور وتأتى مشاركة براعم نادى مطوبس في بطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا تمت للمرة الأولى، وبدء تدريبات لعبة الجمباز للبنين والبنات للمرة الأولى بنادى مطوبس.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشهادة الإعدادية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بطولة الجمهورية براعم نادى تايكوندو بمحافظة كفر الشيخ

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