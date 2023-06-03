محافظ كفر الشيخ يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 10 طلاب وطالبات، وكل منهم حصل على 279.5 درجة.

والأوائل هم : خالد محمد إسماعيل عباس، مدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسي بالحامول، 279.5 درجة، والزهراء محمد علي، مدرسة قلين الإعدادية بنات بإدارة قلين، وأحمد السيد عطية، مدرسة نجيب فوزي سالم بدسوق ، وجنى أحمد عبد الحليم، تقسيم المعلمين للتعليم الأساسي بدسوق ، وريواء الرفاعي على، بمدرسة الشهيد محمد هاشم قلين، ومنار سعد محمد بهجت، مدرسة الشهيد محمد هاشم بقلين، وسلم هشام علي، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومحمود محمد محمود بمدرسة حسني زهرة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وآدم عبد المقصود مصطفى، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومنة الله عماد إبراهيم، مدرسة اللغات بالحامول.



واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 83.31 %، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82 %، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88 %.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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