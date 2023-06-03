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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ظهرت الآن رسمياً، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، عقب اعتمادها من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنسبة نجاح 83.31 % ، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.31%.. صور

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

 

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و308 طلاب، تغيب منهم 370 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432 طالبًا، بنسبة 83.31%.

ووجه محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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