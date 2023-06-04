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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبق اتهامه في 5 قضايا .. ضبط عامل بحوزته هيروين وسلاح أبيض بكفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على عامل، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح أبيض.

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كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «ز.ع» 35 سنة، عامل، مقيم بنبروة، بمحافطة الدقهلية، سبق اتهامه في 5 قضايا.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 740 جراماً، ومبلغ مالي 1385 جنيهاً، وسلاح أبيض «مطواة»، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 4627 لسنة  2023م، جنايات قسم أول كفر الشيخ.

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