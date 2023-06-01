بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، 8 مصابين في حادث تصادم سيارة مع مركبة توك توك وجارٍ فحص المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ومركبة توك توك، ووقوع مصابين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم عزة السيد 25 سنة، كارم محمد 45 سنة، رقية عبد العزيز 23 سنة، زين محمد 3 شهور، السيد مصطفى 41 سنة، محمود السيد 17 سنة، غباشي أحمد 23 سنة، إلهام مصباح 10 سنوات.