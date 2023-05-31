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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إقبال طلاب الثانوية العامة على المراجعات النهائية لحياة كريمة بكفر الشيخ.. صور

إقبال على مراجعات
إقبال على مراجعات حياة كريمة في كفر الشيخ

شهدت 13 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً من طلاب الثانوية العامة لمتابعة المراجعات النهائية التي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

 وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبناءه الطلاب التوجه للمدارس التي جرى الإعلان عنها والتسجيل لحضور المراجعات، للاستفادة منها، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قاعات الشهيد رياض الثانوية بنين، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والتي شهدت تواجد عدد كبير من الطالبات، كما توافد الطلاب والطالبات على 13 مدرسة في 13 إدارة تعليمية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القوافل التعليمية تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب الطلاب على أجواء الامتحانات من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل الخبراء في الوزارة.

وناشد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب والطالبات، المشاركة في الحضور للمدارس المجهزة بقاعات، للإستفادة من هذا المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانية، وما تفرزه من جو علمي أكاديمي راق، وبيئة تعليمية مناسبة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى وتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف.

 

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التربية والتعليم الثانوية العامة الثانوية الامتحانات الدروس الخصوصي الدروس الخصوصية الطلاب وأولياء الأمور الطلاب والطالبات

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