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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: اجتماع طارئ لتذليل العقبات لتوصيل الغاز الطبيعي بالحامول والرياض

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من الطلبات والموضوعات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدوائر المتعددة الخاصة بالخدمات التي تقدم للمواطنين، ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة حلها.
 

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ كفر الشيخ بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك اهتماماً كبيراً ومتابعة يومية من مجلس الوزراء بأعمال توريد القمح، مشيراً إلى أنه تم توريد 85 % من المستهدف من الأقماح، وأنه يتابع أعمال توريد القمح على مدار الساعة سواء ما يتم توريده لـ 22 موقعا بالمحافظة أو ما يتم نقله من أقماح المحافظة لخارجها.
 

وأضاف  أنه تمت مناقشة عدد من المقترحات والأفكار التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للاستفادة المثلى للأراضي لإقامة مشروعات بقرى مراكز المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بمراكز كفر الشيخ ودسوق والحامول وسيدي سالم.
 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بعقد اجتماع طارئ لتذليل العقبات لتوصيل الغاز الطبيعي بمركزي الحامول والرياض، يضم مسئولي شركة الغاز وهيئة الطرق، وأعضاء مجلس النواب عن المدينتين، ومجلس المدينين

 

 

كما أشار المحافظ، أنه سيبحث توفير فرص عمل للشباب الأيتام المقيمين بدور الأيتام، ليكون لهم دخل ثابت ويستطيعون تكوين أسر لهم، فضلاً عن فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظ ووضع عده حلول تنفيذية لها.

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