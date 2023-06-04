بطولة الجمهورية للبومزا تهدى براعم تايكوندو كفر الشيخ 6 ميداليات فضية

أهدت بطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا، براعم تايكوندو كفر الشيخ، 6 ميداليات فضية.

والبطولة مقامة بمشاركة لاعبى الهيئات الشبابية والرياضية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

عبر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بفوز براعم كفر الشيخ بستة ميداليات معلناً أسماء الأبطال وهم : " إيمان السماحي، ساندي الزواوي، يسرا غازي، ندي السماحي، عبد الرحمن مسعود، إسلام جمعة" مشيراً إلى تحقيق براعم تايكوندو مطوبس لـ 10 ميداليات بينهم فضيتان و8 برونزية فى البطولة ذاتها متمنياً استمرار تألق لاعبى الهيئات الشبابية و الرياضية في بطولات التايكوندو وغيرها من البطولات المحلية والدولية.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة للاعبين و دعم المركز للأبطال الصغار وللجهاز الفنى بقيادة كابتن هشام عبد الرحمن، تأتى مشاركة براعم كفر الشيخ في بطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة فتحي جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وجيه قطب مدير المركز .