عبده سليم يكشف تفاصيل تعاونه مع راغب علامة في كليب جديد

كشف المطرب عبده سليم، عن تعاونه مع الفنان اللبناني راغب علامة، من خلال أغنية قام «سليم» بتلحينها، وتم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.

وقال عبده سليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يتعاون مع راغب علامة، كملحن في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال شهر يونيو الجاري، مشيرا إلى أن الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وأضاف عبده سليم، أنه تعاون في العديد من الألحان مع كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، من بينهم: (نبيل شعيل، حكيم، ايهاب توفيق) وغيرهم من النجوم.

أعمال عبده سليم

على جانب أخر كشف المطرب عبده سليم، عن استعداده لطرح 3 أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد طرحه مؤخرا لأغنية آه يا ويلي.

وأضاف عبده سليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن إحدى هذه الأغاني باسم “عندية”، والأخرى بعنوان “ما تستعجلش”، مشيرًا إلى أنه يتعاون في أغنية هندية مع المطربة المغربية بيرو.

وأوضح عبده سليم أن أغنية عندية، باللون الشعبي، وهي من كلمات الشاعر مجدى عبدالعزيز، الحان عبده سليم، توزيع محمد سامى، وسيتم طرحها خلال أسبوع.

تفاصيل أغنية آه يا ويلي

من جهة أخرى، كشف المطرب عبده سليم، كواليس أغنيته الجديدة التي تحمل اسم آه يا ويلي، وتم طرحها قبل أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال عبده سليم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن الأغنية استغرقت نحو شهر لتحضيرها، مشيرا إلى أنه أحب الأغنية لأن كلماتها واقعية.

وأضاف عبده سليم أن كلمات أغنية آه يا ويلي تعيشها الناس في الحياة الواقعية، لافتا إلى أنه يستعد لطرح عدة أغاني خلال الفترة المقبلة ضمن الموسم الصيفي.

كلمات أغنية آه يا ويلى

ناس عايشة عيشة الملوك فى العلالي خالص

وناس فرشتها شوك فى الحضيض خالص

واللى طال السماء بإيديه لا راضى بحاله ولا عاجبه

واللى تحت عايز بعنيه يشوف ايه اللى فوق حاجبه

آه ياويلى ويلى اه ياقلبى م المتدارى وم المتخبى ومن نوايا الناس

اه ياليلى عينى م اللى بشوفه واللى ناسينى ايوه تعبت خلاص

مفيش ولا حاجه يوم بتدوم

واللى بيجى على مظلوم بيشيل ذنبه لاخر يوم ومفيش ولا حاجه تشفعله