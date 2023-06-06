مطور عقاري يتهم مقاولا بالاستيلاء على مول تجاري.. والمحكمة تحيل الأوراق للطب الشرعي

قررت محكمة السادس من أكتوبر ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالجيزة لندب أحد خبرائه المتخصصين لفحص التوقيع الصادر من قبل الطاعن المدعي عليه ه.ع في الصورة الضوئية المقدمة من عقد بيع مول تجاري بمنطقة السادس من أكتوبر لبيان ما أذا كان التوقيع المنسوب صدوره للمدعي عليه علي تلك المحررات صحيحة وصادرة من يديه من عدمه.

وكان قد تقدم أحد الأشخاص يدعي «ص . ع» بدعوي قضائية أمام محكمة السادس من أكتوبر الجزئية ضد «ه. ع» .

وقال محامي الطاعن أن موكله قام ببناء مول لايف سيتي بمنطقه التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وشرع في بيع بعض المحالات الكائنه فيه .

وأضاف محامي الطاعن أن موكله فوجئ بأحد الأشخاص بقيامه الإستلاء على المول وزعم شرائه من مالكة على خلاف الحقيقة، وأقام ذلك الشخص الدعوي رقم 2837 لسنة 2022 صحة توقيع أكتوبر بصورة ضوئيه من عقد غير سليم طعن عليه بالتزوير .

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