تعاون سياسي واقتصادي.. المسلماني: علاقات متميزة وتاريخية بين مصر والسنغال

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن السنغال دولة هامة في غرب أفريقيا ولها مكانة كبيرة في القارة بأكملها.

وقال “المسلماني”، خلال تقديم برنامجه "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، “علاقة مصر والسنغال مميزة للغاية، وهناك تعاون سياسي واقتصادي وثقافي بين القاهرة ودكار”.

وأضاف "علاقات تاريخية بين مصر والسنغال، وتطورت في عهد الرئيس السيسي".

وتابع أحمد المسلماني "في عام 2019 قام الرئيس السيسي زار السنغال، وفي عام 2022 قام رئيس السنغال بزيارة مصر".

وأكمل أحمد المسلماني "عندما تولت السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي حدث اتصال بين الرئيس السيسي ونظيره السنغالي، وهنأ الرئيس السيسي الرئيس السنغالي على رئاسته للقمة الأفريقية والدور المميز في للسنغال في أفريقيا ".

وتابع أحمد المسلماني "الرئيس السيسي أكد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسنغال".