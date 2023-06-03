أحمد المسلماني: الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور ساحل العاج

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن ساحل العاج دولة مهم في أفريقيا، لافتا: "ساحل العاج استقلت عام 1960 ومنذ ذلك التاريخ هناك علاقات كبيرة بين مصر وساحل العاج".

وأضاف الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "العلاقات بين مصر وساحل العاج منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إلا أنه على مدى هذه العقود الطويلة التي شهدت علاقات قوية بين البلدين إلا أنه لم يزر أي رئيس مصري من قبل دولة ساحل العاج حتى زيارة الرئيس السيسي".

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني،: "ساحل العاج هي دولة في غرب أفريقيا وهي المنتج الأول في العالم للكاكاو ومنتج رئيسي في العالم للقهوة".

وأوضح الإعلامي أحمد المسلماني،: "ساحل العاج طلبوا من الرئيس السيسي أن يكون هناك مساعدة مصرية في صناعات غذائية في ساحل العاج، وهي صناعات غذائية تخص بالأساس صناعات الكاكاو لأن الصادات كمادة خام العائد الخاص بها محدود للغاية".

واسترسل: "ساحل العاج مرت بأكثر من حرب أهلية ولا تزال مهددة بأعمال إرهابية مختلفة لذلك التعاون مع مصر كان مهم جدا من أجل تعزيز الوسطية عبر الأزهر الشريف وأمنيا من خلال الاستفادة بخبرات مصر في مكافحة الإرهاب".

ولفت في عام 2019 الرئيس السيسي كان أول رئيس مصري يصل إلى ساحل العاج واستقبل استقبال كبيرا هناك.

