أحمد المسلماني: تطوير مسجد الحاكم بأمر الله شيء خيالي

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، تاريخ بناء مسجد الحاكم بأمر الله في مصر، ومراحل تطويره، حتى التطوير الأخير في عهد الرئيس السيسي.

وقال أحمد المسلماني في برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة": "الخليفة الفاطمي العزيز بالله قرر إنشاء مسجد كبير في القاهرة".

وأضاف أحمد المسلماني: "العزيز بالله توفى قبل استكمال بناء المسجد واستكمل ابنه الحاكم بأمر الله بناء المسجد قبل ألف عام من الآن".

وتابع: "مسجد الحاكم بأمر الله كان من أهم المساجد في مصر وهو واحد من 4 مساجد عريقة باقية حتى الآن".

واستطرد: "مسجد الحاكم بأمر الله عندما أنشئ كان متواجد خارج سور القاهرة لكن تم إدخال المسجد داخل أسوار القاهرة".

ولفت أحمد المسماني إلى أنه بتوجيه من الرئيس السيسي في 2017 تم العمل على تطوير المسجد وبالفعل تم افتتاحه بعد الانتهاء من تطويره، وأصبح شيء خيالي رائع".