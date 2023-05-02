مطروح مقصد سياحي.. المسلماني: ميناء جرجوب مقام على مساحة 2200 فدان

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن رؤية الدولة تعمل على تطوير محافظة مطروح بشكل متكامل.

وقال “المسلماني”، في برنامجه "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، "مطروح مقصد سياحي".

وأضاف "الرئيس السيسي وجه منذ سنوات بإنشاء ميناء جرجوب، ويتواجد في موقع استراتيجي على الطريق الرئيسي الذي يربط مطروح بكل محافظات مصر".

وتابع "ميناء جرجوب البحري الدولي مقام على مساحة 2200 فدان، وطول الرصيف حوالي ألف متر والغاطس يصل إلى 15 مترا".

وأكمل "ميناء جرجوب سوف يستقبل سفن تجارية وسفن سياحية، وسوف يسهم في ترويج الحركة التجارية والسياحية".