أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن علاقة مصر بالعراق تاريخية عبر أزمنة طويلة، وتمتد منذ سنوات طويلة.

وقال أحمد المسلماني في برنامجه "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، "في عام 2021 زار الرئيس السيسي العراق، وهذه الزيارة تعتبر أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما".

وأضاف احمد المسلماني "العلاقات المصرية العراقية تعتبر امتداد لعلاقات تاريخية بين البلدين ورؤساء وزارات العراق زاروا مصر تباعا خلال السنوات الماضية".

وتابع أحمد المسلماني "رئيس وزراء العراق أكد أن علاقة العراق بمصر قوية، ويتم العمل على زيادة توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأكمل أحمد المسلماني "العراق يؤكد على ضرورة الإسراع في المشروعات القائمة بين البلدين وتكوين شراكة استراتيجية بين البلدين".

وتابع أحمد المسلماني "الرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة احترام وحدة العراق وسلامة أراضيه".