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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

120 عامًا..المسلماني يوضح حجم التطور الغير مسبوق بهيئة الإسعاف

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، أنه مر 120 عاما على هيئة الإسعاف المصرية٫ مؤكدا: “شهدت تطور غير مسبوق”.

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وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة"،: “خدمات الإسعاف المصرية عمرها أكثر من 120 سنة”٫ لافتا: “عام 1902 بدأت حركة الإسعاف في مصر والبداية كانت عبر جمعية للإسعاف المصرية تأسست في بداية القرن الـ20  بالإسكندرية”.

 

وأشار: “بعد تأسيس جمعية للإسعاف المصرية بالإسكندرية تم التوسع وعمل جمعيات أخرى في باقي المحافظات وفيما بعد تجمعوا في اتحاد جمعيات الإسعاف المصرية”٫ موضحا: “في عصر الرئيس جمال عبدالناصر أصبحت مرفق الإسعاف يتبع وزارة الصحة”.

 

وأوضح: “عندما تم تأسيس جمعية للإسعاف المصرية بالإسكندرية كان هناك أجانب كثيرين يشاركون في جمعية الإسعاف ومع الحرب العالمية الأولى حدثت أزمة بسبب وجود أجانب من الفريقين وتولى محمد يكن باشا رئاسة جمعية الإسعاف المصرية عام 1914”.

 

وأكد أحمد المسلماني،: "التطور الذي شهدته هيئة الإسعاف في عهد الرئيس السيسي يلاحظه الجميع، والخدمة مجانية داخل المحافظات”.


وتابع: “منذ عام 2014 تم ضم أكثر من ألف عربية إسعاف حديثة انضمت للأسطول”٫ موضحا: "هناك أكثر من 3200 سيارة إسعاف بالمرفق وهناك 300 سيارة منهم مرتبطين بالأقمار الصناعية”.

 

ولفت: "هذه الهيئة كانت في الخطوط الأولى مع ظهور جائحة كورونا”٫ موضحا: "هيئة الاسعاف قدمت بطولات في مواجهة الجائحة، وكانت أول من يتعامل مع الجائحة والمصابين”.

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