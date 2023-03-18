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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: حلم الاستثمار في الرمال السوداء تحقق بافتتاح الرئيس السيسي مجمع البرلس|فيديو

المسلماني
المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرمال السوداء في الأساس عبارة عن رواسب قادمة من منابع النيل، معقبا: "الرمال السوداء غنية بالمعادن الثقيلة".

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وأكد أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، على قناة "الحياة": "الرمال السوداء ثروة كبيرة لابد من استثمارها في مصر"، مضيفا: "لم يتعمل عمل أي استثمار في الرمال السوداء في مصر رغم سنوات من حديث العلماء والجيولوجيين في هذا الإطار".

 

وأضاف: "اخيرا تحقق الأمل في عام 2022 عندما افتتح الرئيس السيسي مجمع مصانع الرمال السوداء في البرلس بمحافظة كفر الشيخ"، لافتا: "الرمال موجودة على الساحل الشمالي من العريش إلى رشيد بحوالي 11 موقعا رئيسيا طبقا لهيئة الطاقة النووية المصرية ويتم استثمارها".

 

وتابع: "عند البدء في هذا المشروع لجأنا إلى شركات كبرى بخبرات كبيرة من أجل دراسة جدوى المشروع، وهل هو مجدي اقتصاديا بعد الصرف عليه أم لا"، مضيفا: "دراسة الجدوى انتهت إلى أن هذا الموضوع مفيد للغاية اقتصاديا وبيئيا لن يضر بالبيئة المحيطة".
 

احمد المسلماني الرمال السوداء الرئيس السيسي الساحل الشمالي محافظة كفر الشيخ العريش الطاقة النووية

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