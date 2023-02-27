أحمد المسلماني عن مثلث ماسبيرو: تحول من اللا شئ إلى كل شئ

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن مثلث ماسبيرو، قائلا: مثلث ماسبيرو تحول من اللا شئ إلى كل شئ، متابعا: بولاق أبوالعلا حى عريق كان له دور كبير في ثورة القاهرة الثانية ضد الحملة الفرنسية".



وأضاف “أحمد المسلماني” خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة": أن الحي يضم مسجد أبوالعلا، والذي كان أكثر الأحياء تضررًا في زلزال 1992.



وأكمل: الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطوير مثلث ماسبيرو، ويحويله إلى مثلث ذهبي، بشكل حضري، وأصبح مثلث ماسبيرو الآن رمزًا للحداثة.



وروى عن الحرب لأهلية الأمريكية، قائلا: الحرب استمرت 4 أعوام وخلّفت 800 ألف قتيل، مسترسلا: منذ 250 سنة لم يكن هناك أمريكا، ولكن مستوطنين أوروبيين بيض ذهبوا إلى هذه القارة بعد اكتشاف كولومبوس للعالم الجديد







