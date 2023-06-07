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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. علامات تكشف وجود ورم فى المخ

ورم المخ
ورم المخ

يستغرق اكتشاف وجود ورم فى المخ وقتا طويلا حيث أنه عادة لا يظهر تغيرات جسدية واضحة مثلما يحدث فى الأورام الموجودة فى أجزاء الجسم الخارجية .

وفي الحقيقة يوجد نوعان من من ورم المخ أحدهما حميد والأخر خبيث وكلاهما يتطلب زيارة الطبيب واتخاذ العلاج.

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أعراض ورم فى المخ
تختلف أعراض ورم الدماغ اعتمادًا على الجزء الدقيق من الدماغ المصاب بـ ورم سواء كان حميدا أو سرطانيا.

الصداع المتكرر أو الشديد بدون سبب
نوبات من الدوخة وفقدان الوعى 
استمرار الشعور بالغثيان  والقيء والنعاس
التغيرات العقلية أو السلوكية  مثل مشاكل الذاكرة أو تغيرات في الشخصية
ضعف تدريجي أو  شلل في جانب واحد من الجسم
مشاكل في الرؤية أو الكلام دون وجود خلل فى العضو نفسه 
في بعض الأحيان قد لا تظهر عليك أي أعراض لتبدأ بها ، أو قد تتطور ببطء شديد بمرور الوقت.

 

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