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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

انتهاء العاصفة الترابية
انتهاء العاصفة الترابية

العاصفة الترابية .. أصبحت من أكثر الظواهر الطبيعية المتكررة خلال الآونة الأخيرة بشكل قوي لدرجة أنها فى بعض الأحيان تقتحم المنازل. 

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من قدوم عاصفة رملية شديدة خلال يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من المشاكل الصحية المتسببة فيها.

ووفقا لما جاء فى موقع “ zameen” هناك خطأ يغفل عنه كثيرون بعد انتهاء العاصفة الترابية وهو عدم تنظيف الغبار الناعم وجزيئات الغبار من حول المنزل وبداخله ما يتسبب في حدوث مشكلات في المستقبل خاصة إذا كان يوجد مرضى ربو أو إحدى الفئات الأكثر عرضة للمرض بسبب العاصفة الترابية .

 

تنظيف وصيانة مكيف الهواء الخاص


يمكن أن تؤثر العاصفة الترابية على وحدة تكييف الهواء وأثناء عمل مكيفات الهواء كنظم محكمة الغلق ، من الممكن أن يتسبب الغبار الزائد في إلحاق الضرر بالوحدة وربما يجد طريقه إلى الفتحات. 

لذلك إذا كنت تعيش في منطقة بها عاصفة رملية فأنت بحاجة إلى تنظيف مكيف الهواء وصيانته بانتظام.

من المحتمل أن تكون وحدتك قادرة على التعامل مع العاصفة الترابية ، ولكن بعد مرور العاصفة ، اغسل الجزء الخارجي من الوحدة بالماء وتأكد من إيقاف تشغيل الطاقة ، ثم اشطف الوحدة جيدًا بخرطوم ، وقم بغسل أي غبار قد يكون قد استقر على الجهاز.

ولحماية مكيف الهواء من التلف بعد أى عاصفة رملية يجب عليك فحص القنوات بحثًا عن وصلات فضفاضة أو غبار، وفحص خط التكثيف ، وفراغ ملف المبخر إذا كان بإمكانك الوصول إليه فغالبًا ما يتم اخفاء ملف المبخر في الوحدة، باستخدام هذه الإجراءات ، يجب أن يعمل مكيف الهواء بشكل صحيح لفترة أطول.
 

صيانة التكييف بعد العاصفة الترابية
صيانة التكييف بعد العاصفة الترابية

زيادة التهوية لإزالة الغبار 


يمكن أن يساعد وجود تهوية داخلية عالية الجودة في إزالة الغبار والحطام من المنزل بعد انتهاء العاصفة الترابية  و يمكن أن تكون المراوح وفتحات التهوية مفيدة في الحفاظ على حركة الهواء ، ما يمنع الغبار من الاستقرار في المنزل بعد انتهاء العواصف الترابية. 

يمكن أن تساعد التهوية الجيدة في غرفة المعيشة على تحسين جودة الهواء بشكل عام في المنزل بعد انتهاء العاصفة الترابية، ما يمنحك راحة أفضل ويساعدك على تجنب التلوث الداخلي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالربو أو الحساسية.
 

استخدم منقي الهواء الداخلى 


بعد الانتهاء من تهوية المنزل تكون قد تخلصت من أضرار أى عاصفة رملية تأتي لأجهزة تنقية الهواء في مجموعة متنوعة من الأنماط والأحجام والأشكال ، ويمكنك العثور على العديد من التقنيات المختلفة ، بما في ذلك ضوء الأشعة فوق البنفسجية والكربون المنشط. 

تنقية الهواء بطرق طبيعية 


من المهم تحسين جودة الهواء بالمنزل في حين أن هناك العديد من الطرق للقيام بذلك، فإن الاحتفاظ بقطعة من الفحم النشط في الأماكن التي لا يستطيع أطفالك الوصول إليها هو الأفضل و يعمل مصباح الملح في الهيمالايا أيضًا على تحسين جودة الهواء بشكل عام في غرفتك ويجب عليك  الاحتفاظ بهذه النباتات لتنقية الهواء في المنزل لجميع الأوقات.

ملح الهيمالايا
ملح الهيمالايا

طريقة معينة لتنظيف الأرضيات والمفروشات


لا تكنس الأرضية  بالطرق العادية بعد العاصفة الترابية حيث أنه يفضل استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف الأرضية بدلاً من ذلك وبمجرد انتهاء العاصفة الرملية ، سترى أن جزيئات الغبار الدقيقة تمكنت من العثور على طريقها إلى المنزل واستقرت على الأريكة والسجاد والأشياء المزخرفة على المنضدة المركزية. 

قد تميل إلى التقاط الفرشاة الكاسحة وإزالة الغبار بسرعة عن الأرض ولكن هذا سيكون أكثر خطورة. ستعلق جزيئات الغبار في الهواء ويمكن أن تسبب مشاكل في التنفس والاختناق.

أخرج المكنسة الكهربائية وانقلها فوق المفروشات وسوف يمتص الغبار وجزيئات الرمال من الأريكة. الشيء نفسه ينطبق على الكراسي على طاولة الطعام الخاصة بك. 

بمجرد الانتهاء من ذلك، استخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف الأرضية وستقوم الآلة القوية بإزالة الغبار ببساطة ، تاركًا أرضية خالية من الغبار لأطفالك للعبها.

تذكر أنه من المهم أولاً تنظيف الأرضية وإلا فإن أفراد المنزل يمشون فوقها وينشرون الغبار في أجزاء أخرى من المنزل.

استخدام المكنسة الكهربائية
استخدام المكنسة الكهربائية


امسح الأسطح نظيفة بدلاً من نفض الغبار عنها


بدلًا من نفض الغبار عن النوافذ والأبواب والأثاث بعد انتهاء أى عاصفة رملية، خذ دلوًا صغيرًا من الماء والصابون واغمس قطعة قماش نظيفة فيها وامسح الأسطح بقطعة قماش مبللة، وسيؤدي ذلك إلى إزالة جزيئات الغبار من قطع أثاثك دون نفخ الغبار في الهواء حيث يمكن أن يضر الرئتين.

من أفضل النصائح لتنظيف منزلك بعد عاصفة رملية مسح الأسطح بدلاً من نفض الغبار عنها و لا تنس تغيير ملاءة السرير الخاصة بك. 

يوصى باستخدام هذه الطرق لتنظيف المراوح حول منزلك أو يمكن أن يؤدي الغبار المتراكم على المراوح إلى نشر جزيئات الرمال في كل مكان في المنزل أكثر من العاصفة الرملية.

اغسل كل ما تستطيع


أي شيء لا يمكن مسحه ويمكن غسله بسهولة، لا تتردد في تشغيله في الغسالة و غسل الأواني النظيفة مرة أخرى ويمكنك عملها على دفعات ، لأنك لا تعرف مكان تماسك الغبار ويمكن رؤية بعض جزيئات الغبار والرمل بينما لا يمكن رؤية بعضها بالعين المجردة.

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