عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لسة مكملة معانا.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض لـ العاصفة الترابية

العاصفة
العاصفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التهاون فى اتخاذ الخطوات الاحترازية خلال الساعات المقبلة حيث أن العاصفة الترابية مستمر حتى اخر ساعات الغد الجمعة 

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

تقلل العاصفة الترابية من جودة الهواء ووضوح الرؤية ، وقد يكون لها آثار ضارة على الصحة، لا سيما للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل متعلقة بالتنفس فماذا تفعل فى أجسامنا؟ 


ووفقا لما جاء فى موقع “health.nsw ”يختلف حجم جزيئات الغبار في العاصفة الترابية من خشن (غير قابل للاستنشاق) إلى ناعم (قابل للاستنشاق) إلى دقيق جدًا (قابل للتنفس) وبناء عليه يختلف تأثيرها من شخص لخر

ضيق التنفس
ضيق التنفس

 يمكن للجسيمات الأصغر أو الدقيقة أن تتعمق أكثر في المناطق الحساسة في الجهاز التنفسي والرئتين تتمتع جزيئات الغبار الصغيرة هذه بإمكانية أكبر للتسبب في أضرار جسيمة لصحتك.

بشكل عام ،تصل جزيئات الغبار الخشن بشكل عام فقط إلى داخل الأنف أو الفم أو الحلق،  ومع ذلك  قد يواجه بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بالتنفس موجودة مسبقًا مشاكل أخرى أثناء العاصفة الترابية مثل الربو وانتفاخ الرئة ، والتهاب الجيوب الأنفية ، وأضرار صحية كثيرة

 تميل الجسيمات الموجودة في العواصف الترابية إلى أن تكون خشنة أو غير قابلة للتنفس ولا تشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا لعامة الناس وتسبب مضاعفات صحية تتفاوت شدتها من شخص لأخر، وهى:

تسبب ردود فعل تحسسية فى العنين والجلد والصدر والأنف 

تزيد العاصفة الترابية من حدوث نوبات ربو
تسبب مشاكل خطيرة تتعلق بالتنفس
تساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض القلب

ضيق التنفس بدرجات متفاوتة

يزيد التعرض لـ العاصفة الترابية من احتمالية تقليل العمر الافتراضي.
يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للغبار الذي يحمله الهواء إلى مشاكل مزمنة في التنفس والرئة ، وربما أمراض القلب.

العاصفة الترابية العواصف الترابية موعد انتهاء العاصفة الترابية أضرار العاصفة الترابية الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

طرح أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضي

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

موضوعات متعلقة

هاني الناظر ينصح مرضى الحساسية بكل أنواعها بتناول هذا الدواء

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

أسهل 7 نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

يسد الجوع.. طريقة عمل طاجن الفول بالخضار والبيض

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

ترشيحاتنا

مشاهد من مسير الموكب الأحمر في عقد قران ولي عهد الأردن والأميرة رجوة

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد القادم

رئيس وزراء بولندا يعلن بدء هجوم أوكرانيا المضاد

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضي

الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف بعض المقترحات بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا

زفاف ولي العهد الأردني.. انطلاق الموكب الأحمر من قصر زهران إلى الحسينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسة مكملة معانا.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض لـ العاصفة الترابية

أغرب من الخيال| احتفال هيستيري لفريق اتحاد الشرطة رغم صعود منافسه.. ما السبب ؟

محتشمة وأنيقة.. شاهد إطلالة الأميرة رجوة في عقد القران

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

فيديو

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ