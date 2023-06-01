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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

العواصف الترابية
العواصف الترابية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من مواجهة موجات عديدة من العواصف الترابية خلال هذه الفترة وبالفعل فإننا نتعرض لها بشكل متكرر خلال الأسابيع الأخيرة. 

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ولهذا أصبح من الضروري معرفة الأضرار التى يتعرض لها الإنسان أثناء العواصف الترابية وكيفية الوقاية منها وفى نفس الوقت يجب الانتباه للأخطاء التى تصيبنا بالأمراض المزمنة دون أن ندري.

ووفقا لما جاء فى مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فإن هناك عادات شائعة يفعلها البعض أثناء العواصف الترابية تسبب أمراض خطيرة فى مقدمتها تناول الأطعمة المكشوفة مثل شراء الخبز .

تناول الأطعمة المكشوفة أثناء العواصف الترابية يعرض الإنسان للإصابة بكم كبير من الفيروسات والجراثيم والمواد الضارة المحملة فى الأتربة التى تتطاير فى الجو أثناء العواصف الترابية التى تقتحم المحال والمطاعم 

وما لايعرفه كثيرون أن تناول الأطعمة المكشوفة المعرضة لغبار العاصفة الترابية يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والأمراض المزمنة.

السرطان
السرطان

لأن الطعام المباع فى المحال والأماكن التى دخلتها ذرات من العاصفة الترابية تكن مهددة بتلوث الطعام بمواد خطيرة جدا تعرف بـ المعادن الثقيلة وهى من أشهر مسببات الأمراض فقد أثبت الأبحاث الحديثة أن دخول هذه المواد لجسم الإنسان يجعله أكثر عرضة للإصابة بالسرطان واضطرابات التنفس واضطرابات الذاكرة تضر المرأة الحامل وتعرض الجنين لمشاكل عديدة خاصة فى الجهاز العصبي له

ينصح بغسل الخضروات والفواكه جيدا وإعداد الأطعمة فى المنزل أثناء العواصف الترابية وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول أى طعام ، والابتعاد عن شراء الخبز والساندوتشات والأطعمة المباعة فى محلات مكشوفة أو من المباعة الجائلين ومحال الطفول والطعمية أثناء انتشار العواصف الترابية. 

العواصف الترابية الأرصاد الجوية العاصفة الترابية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد

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