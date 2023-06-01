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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العاصفة الترابية.. 9 نصائح لحماية حيوانك الأليف

9 نصائح لحماية حيوانك
9 نصائح لحماية حيوانك الأليف من العاصفة الترابية

يبحث الكثير عن حالة الطقس التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد هذه الأيام، والتي تصل بدرجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة، و43 على جنوب الصعيد.

فى إطار هذا يمكن أن يكون للعواصف الترابية آثار سلبية على الحيوانات الأليفة ، وخاصة تلك التي تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.

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9 نصائح لحماية حيوانك الأليف من العاصفة الترابية 

9 نصائح لحماية حيوانك الأليف من العاصفة الترابية 

قدم الدكتور سيد سلام استشارى الطب البطري، فى تصريحات خاصة لصدى البلد،  بعض النصائح للمساعدة في حماية حيواناتك الأليفة من آثار العواصف الترابية وقال الأتي :

1. احتفظ بالحيوانات الأليفة في الداخل

احتفظ بالحيوانات الأليفة في الداخل أثناء العواصف الترابية لتقليل تعرضها للغبار والرمال، إذا احتاجت حيواناتك الأليفة إلى الخروج ، فتأكد من أنها زيارة قصيرة وخاضعة للإشراف الدقيق.

2. توفير الهواء النقي

إذا احتفظت بحيواناتك الأليفة بالداخل أثناء العاصفة الترابية ، فتأكد من وصولها إلى الهواء النقي، يمكنك فتح النوافذ أو الأبواب في الغرف التي لا تتأثر بالعاصفة ، أو استخدام أجهزة تنقية الهواء أو المراوح لتحسين دوران الهواء.

3. حافظ على رطوبة حيوانك الأليف

9 نصائح لحماية حيوانك الأليف من العاصفة الترابية 

 تأكد من حصول حيواناتك الأليفة على الكثير من المياه العذبة أثناء وبعد العاصفة الترابية، يمكن أن تسبب العواصف الترابية الجفاف ، ومن المهم الحفاظ على رطوبة حيواناتك الأليفة جيدًا.

4. تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق

 تجنب ممارسة حيواناتك الأليفة في الهواء الطلق أثناء العاصفة الترابية أو بعدها مباشرة، يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة إلى زيادة معدل التنفس وتجعل حيوانك الأليف يستنشق المزيد من الغبار.

5. الاعتناء بانتظام

يمكن أن يساعد الاستمالة المنتظمة في إزالة الغبار والحطام من فرو وجلد حيوانك الأليف، يمكن أيضًا أن يساعد تمشيط فراء حيوانك الأليف بانتظام في منع التساقط.

6. حافظ على النوافذ والأبواب مغلقة

أغلق النوافذ والأبواب أثناء العاصفة الترابية لمنع الغبار والرمل من دخول منزلك.

7. استشر طبيبك البيطري

 إذا كان حيوانك الأليف يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي ، فمن المهم استشارة الطبيب البيطري، يمكنهم تقديم المشورة حول كيفية حماية حيوانك الأليف أثناء العواصف الترابية وقد يوصون بتدابير إضافية ، مثل استخدام مرشحات الهواء أو تقديم الأدوية للمساعدة في إدارة أعراض الجهاز التنفسي.

8. انتبه لعلامات الضائقة التنفسية

 راقب حيوانك الأليف بحثًا عن علامات الضائقة التنفسية ، مثل السعال أو الأزيز أو صعوبة التنفس، إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك البيطري على الفور.

9. استخدم معدات الحماية

 إذا كان يجب عليك اصطحاب حيوانك الأليف إلى الخارج أثناء عاصفة ترابية ، ففكر في استخدام معدات واقية مثل القناع أو النظارات الواقية للمساعدة في منع الغبار والرمل من دخول عيونهم وأنفهم وفمهم.

وأوضح “ سلام ” الأتي باتباع هذه النصائح ، يمكنك المساعدة في حماية حيواناتك الأليفة من الآثار السلبية للعواصف الترابية، تذكر ، إذا أظهر حيوانك الأليف أي علامات لضيق في الجهاز التنفسي أو مخاوف صحية أخرى ، فاستشر طبيبك البيطري دائمًا.

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