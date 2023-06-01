تحذير عاجل من الـ 48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار موجة الحر

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة الجو الحارة، وقالت أنه من يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة 6 درجات.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن اليوم وغد ستكون درجة الحرارة 4 ولكن من يوم السبت ستنخفض وستكون درجة الحرارة 34.



ولفتت إلى أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وهناك رمال وأتربة وفرص لسقوط الأمطار، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر من التقلبات الجوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالا في أغلب المحافظات».



وأكدت، أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، ومناطق من الصحراء الغربية مثل سيوة، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

