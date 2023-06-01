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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

حذير ... ساعات وتبدأ
حذير ... ساعات وتبدأ العاصفة إلتزم بهذه التعليمات للأهمية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا بخصوص حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير اليوم، الخميس 1 يونيو.

العاصفة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه متوقع أن تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

تحذير.. ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية 

القاهرة 40 - 24
- العاصمة الإدارية 40 - 24
- أكتوبر 40 - 25
- بنها 40 - 24
- المنصورة 40 - 22
- الزقازيق 40 - 24
- رأس سدر40 - 23
- شرم الشيخ 40 - 26
- الفيوم 40 - 25
- بني سويف 40 - 25
- المنيا 41 - 23
- أسيوط 40 - 22
- سوهاج 41 - 24
- قنا 42 - 26
- الأقصر 42 - 26
- أسوان 43 - 27
- الوادي الجديد 42 - 25
- أبو سمبل 41 - 25.

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية 

 تعتبر العواصف الترابية من الظواهر الجوية الشائعة في بعض المناطق، وتمثل خطراً على الصحة العامة، خاصة لدى التعرض لها لفترة طويلة. 

ومن أجل الحد من مخاطر التعرض للعواصف الترابية، يمكن اتباع النصائح التالية التى كشف عنها الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”.

1. ارتداء الكمامات الواقية: يجب ارتداء الكمامات الواقية، خاصة عند الخروج من المنزل، وعند التعرض للعواصف الترابية، وذلك للحد من تنفس الغبار والأتربة وحماية الجهاز التنفسي.

2. إغلاق النوافذ والأبواب: يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وخاصة عندما تكون العواصف الترابية شديدة، لتقليل دخول الغبار والأتربة إلى المنزل.

3. تفادي الخروج من المنزل: يجب تفادي الخروج من المنزل إلا إذا كان ذلك ضرورياً، خاصة عندما تكون العواصف الترابية شديدة.

4. استخدام المرطبات: يمكن استخدام المرطبات في المنزل لترطيب الهواء والحد من التأثيرات السلبية للعواصف الترابية على الجهاز التنفسي.

5. شرب الماء بكثرة: يجب الحرص على شرب الماء بكثرة خلال فترات التعرض للعواصف الترابية، للحفاظ على ترطيب الجسم والحد من التأثيرات السلبية على الجهاز الجسم.

6. البحث عن ملاجئ آمنة: يجب البحث عن ملاجئ آمنة في حالة وجود عواصف ترابية شديدة، مثل المباني المغلقة والمنازل المجهزة بأنظمة تهوية جيدة.

7. الاهتمام بالنظافة: يجب الحرص على النظافة الشخصية وتنظيف الأسطح والأشياء بشكل دوري، للتخلص من الغبار والأتربة.

8. الاستعداد للطوارئ: يجب الاستعداد للطوارئ، وذلك عن طريق إعداد حقيبة الطوارئ التي تحتوي على المستلزمات الأساسية، مثل الماء والطعام والأدوية والكمامات الواقية.

9. الاستمرار في متابعة النشرات الجوية: يجب الاستمرار في متابعة النشرات الجوية والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية، وذلك لتحديث المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ السلامة العامة.

10. تجنب القيادة في العواصف الترابية: يجب تجنب القيادة في العواصف الترابية، خاصة إذا كانت الرؤية ضعيفة، وذلك للحفاظ على السلامة الشخصية والعامة.

تذكر أن العواصف الترابية يمكن أن تكون خطيرة على الصحة العامة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أضرارها، لذلك علينا جميعاً أن نحرص على تطبيق هذه النصائح واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية لتحقيق السلامة الشخصية والعامة.

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